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США заявили про успішне випробування гіперзвукової зброї

США заявили про успішне випробування гіперзвукової зброї

Військово-повітряні сили США заявили про успішні випробування гіперзвукової зброї, які пройшли 14 травня на узбережжі Південної Кароліни.

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Під час випробувань ракета досягла швидкості, що перевищує швидкість звуку у п'ять разів. Про це повідомляє Reuters .

Ракету було запущено з бомбардувальника В-52.

"Після відділення від літака, прискорювачі ракети увімкнулися і працювали протягом очікуваного часу, ракета досягла гіперзвукової швидкості, яка перевищує швидкість звуку в п'ять разів", - йдеться у повідомленні ВВС.

Інші подробиці випробувань не розкриваються.

США – не єдина країна, яка розробляє гіперзвукову зброю. У березні ВПС США підтвердили, що Росія застосувала гіперзвукову зброю під час повномасштабного вторгнення в Україну. Це було першим бойовим застосуванням таких ракет.

Нагадаємо, що Окупанти здійснили ракетний удар по об'єкту "Укрзалізниці" у Львівській області.