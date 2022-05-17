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США заявили про успішне випробування гіперзвукової зброї
Військово-повітряні сили США заявили про успішні випробування гіперзвукової зброї, які пройшли 14 травня на узбережжі Південної Кароліни.
Під час випробувань ракета досягла швидкості, що перевищує швидкість звуку у п'ять разів. Про це повідомляє Reuters .
Ракету було запущено з бомбардувальника В-52.
"Після відділення від літака, прискорювачі ракети увімкнулися і працювали протягом очікуваного часу, ракета досягла гіперзвукової швидкості, яка перевищує швидкість звуку в п'ять разів", - йдеться у повідомленні ВВС.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Інші подробиці випробувань не розкриваються.
США – не єдина країна, яка розробляє гіперзвукову зброю. У березні ВПС США підтвердили, що Росія застосувала гіперзвукову зброю під час повномасштабного вторгнення в Україну. Це було першим бойовим застосуванням таких ракет.
Нагадаємо, що Окупанти здійснили ракетний удар по об'єкту "Укрзалізниці" у Львівській області.