Старі інститути не працюють: Зеленський закликав створити новий міжнародний союз

Президент України Володимир Зеленський закликав до створення нового об'єднання держав – U-24. United for Peace.

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Про це глава держави заявив під час свого виступу з відеозв'язку у Конгресі США 16 березня.

За словами Зеленського, "інститути, які мають бути захищати нас від війни, не працюють. А отже, потрібні нові інститути та спілки".

"І ми пропонуємо створити об'єднання – U-24. United for peace. Союз відповідальних держав, які мають силу та совість, щоб зупиняти конфлікти. Негайно. За 24 години надаватиме всю необхідну допомогу. Якщо потрібно – то зброєю. Якщо потрібно – то санкціями. Гуманітарна підтримка. Політична підтримка, гроші. Все, що потрібно, щоб зберегти світ", – наголосив президент.

Зеленський зазначив, що нова міжнародна організація могла б надавати допомогу і тим, хто переживає стихійні лиха, техногенні катастрофи, і тим, хто став жертвою гуманітарної кризи або епідемії.

"Згадайте, як складно було для світу зробити найпростішу справу — просто дати всім вакцини. Вакцини від Covid-19. Щоб рятувати життя. Щоб не допускати нових штамів. Світ витрачав місяці і роки на те, що можна було зробити набагато швидше, аби не було людських втрат”, – сказав Зеленський.

"Якби такий Альянс існував сьогодні, ми могли б зберегти тисячі життів в Україні і де завгодно у світі — там, де страждають люди", — додав Зеленський.

Раніше президент України Володимир Зеленський звернувся до світових лідерів, зажадавши виконати обіцянку та надати Україні літаки, щоб українські військові змогли самі захистити громадян від авіаударів російської армії.