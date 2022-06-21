Стефанчук запропонував призначити на посаду омбудсмена депутата Лубинця

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук запропонував призначити на посаду уповноваженого ВР з прав людини Дмитра Лубінця. Про це Стефанчук написав на своєму Facebook.

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"Згідно з вимогами законодавства, вніс пропозицію щодо кандидатури народного депутата України Лубинця Дмитра Валерійовича на посаду Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини", - написав він.

Лубинець народився у Волновасі, він має дві вищі освіти: міжнародні відносини та юриспруденція.

Кандидат на посаду омбудсмена був народним депутатом України двох скликань. Під час свого першого депутатського терміну у 2014-2019 роках Лубинець був членом фракції "Блок Петра Порошенка". Він був одним із 59 депутатів, які у 2015 році підписали подання до Конституційного суду, на підставі чого суд скасував статтю Кримінального кодексу про незаконне збагачення.

Наразі Лубинець також є депутатом Верховної ради та перебуває у фракції "За Майбутне". Він обіймає посаду секретаря парламентського комітету з питань регламенту та організації роботи Верховної Ради.

Нагадаємо, Верховна Рада України під час засідання 31 травня ухвалила рішення звільнити з посади уповноважену ВР із прав людини Людмилу Денисову. Рішення підтримали 234 народні депутати.

Нардеп від "Слуги народу" Павло Фролов повідомляв з яких причин омбудсмена вирішили звільнити, основні з них:

"незрозуміла концентрація" медійної роботи Денисової на деталях "сексуальних злочинів у збоченій формі" та "згвалтування дітей", які вона не могла підтвердити доказами;

усунення від питань організації гуманітарних коридорів та обміну полоненими;

багато часу після 24 лютого проводила за кордоном.

При цьому сама Денисова не погоджується зі своїм звільненням і має намір оскаржити його в суді. Вона заявила, що розцінює рішення про її звільнення як втручання в діяльність Офісу омбудсмена і вважає подібні дії незаконними, тому що зміни, що недавно набули чинності, до законів про функціонування держслужби та місцевого самоврядування під час військового становища не відповідають спеціальному закону про уповноважене з прав людини.