"Тактика боягузів": Єрмак прокоментував ранкові обстріли Кривого Рогу та Харкова

Голова Офісу президента Андрій Єрмак прокоментував ранкові обстріли окупантами Кривого рогу та Харкова. За його словами, бити по цивільній інфраструктурі - тактика боягузів.

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Про це Єрмак написав у Telegram.

"Харків, Кривий Ріг. Черговий удар росіян по житлових кварталах наших міст, по мирних людях. На жаль, загинула молода дівчина... Для росіян - це і є поле бою. Тактика боягузів - бити по житлових будинках, школах, садочках. Бо вони не можуть перемогти на справжньому полі бою", - йдеться у повідомленні.

Він додав, що Збройні сили України нарощують потужність, Україна отримує більше зброї і зробить усе, щоб було ще більше.

"Бо ми повинні вигнати цю нечисть з України", - додав голова ОП.

Нагадаємо, російські військові зранку, 9 липня, завдали ракетного удару по одному з житлових районів Харкова. Внаслідок ворожого обстрілу постраждали чотири людини.

Цього ж ранку окупанти з "Градів" обстріляли Інгулецький район Кривого Рогу, внаслідок чого є поранені, одна людина загинула.