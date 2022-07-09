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"Тактика боягузів": Єрмак прокоментував ранкові обстріли Кривого Рогу та Харкова
Голова Офісу президента Андрій Єрмак прокоментував ранкові обстріли окупантами Кривого рогу та Харкова. За його словами, бити по цивільній інфраструктурі - тактика боягузів.
Про це Єрмак написав у Telegram.
"Харків, Кривий Ріг. Черговий удар росіян по житлових кварталах наших міст, по мирних людях. На жаль, загинула молода дівчина... Для росіян - це і є поле бою. Тактика боягузів - бити по житлових будинках, школах, садочках. Бо вони не можуть перемогти на справжньому полі бою", - йдеться у повідомленні.
Він додав, що Збройні сили України нарощують потужність, Україна отримує більше зброї і зробить усе, щоб було ще більше.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"Бо ми повинні вигнати цю нечисть з України", - додав голова ОП.
Нагадаємо, російські військові зранку, 9 липня, завдали ракетного удару по одному з житлових районів Харкова. Внаслідок ворожого обстрілу постраждали чотири людини.
Цього ж ранку окупанти з "Градів" обстріляли Інгулецький район Кривого Рогу, внаслідок чого є поранені, одна людина загинула.