Тільки 4% українців вважають, що влада країни не справляється зі своїми обов'язками

Понад половина українців вважає, що центральні органи влади справляються з усіма своїми обов'язками. Наприкінці 2021 року цей показник становив лише 5%.

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Про це йдеться у результатах соцопитування групи Рейтинг.

"Якщо наприкінці 2021 року лише 5% вважало, що центральні органи влади справлялися майже з усіма своїми обов'язками, то у травні 2022 року їх кількість зросла до 54%. Симетрично зменшилася група тих, хто вважає, що влада майже не справляється зі своїми обов'язками — з 44% до 4%. Кількість респондентів із проміжною оцінкою (справляються частково) майже не змінилася", — йдеться у дослідженні.

При цьому помірковано покращилися оцінки співвідношення досягнень та невдач України за час її незалежності. Якщо наприкінці 2021 року більше половини опитаних (53%) вважали, що починаючи з 1991 року і до сьогодні переважали невдачі, то у травні 2022 року їхня кількість зменшилася до 30%.

"Водночас, з 4% до 18% збільшилася кількість тих, хто зупинився на перевазі досягнень, а також з 34% до 44% зросла кількість тих, хто вважає, що невдачі та досягнення компенсували один одного. Дуже цікаво, що найбільше кількість негативних оцінок характерна для мешканців центрального регіону, а найменша — для жителів сходу. У віковому вимірі оцінки тенденції дещо погіршуватимуться зі збільшенням віку респондентів", — резюмують автори дослідження.

В опитуванні взяло участь населення України віком від 18 років і старше у всіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок. Вибірка репрезентативна за віком, статтю та типом поселення. Вибіркова система: 2000 респондентів. Метод опитування – телефонні інтерв'ю з допомогою комп'ютера. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95 менше 2,2%. Терміни проведення: 18-19 травня 2022

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