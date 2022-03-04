"Третій етап може бути завтра чи післязавтра. Ми чекаємо ми з ними у постійному контакті", — Подоляк про переговори з Росією

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявляє, що третій етап переговорів із Росією може відбутися 5 чи 6 березня. Про це Подоляк сказав під час брифінгу.

"Третій етап може бути завтра чи після завтра. Ми чекаємо, ми з ними у постійному контакті. Ми з ними на прямому зв'язку, і коли буде припинення вогню, ми їдемо, ми готові далі працювати", — сказав він.

За словами Подоляка, українська сторона пропонує росіянам організувати гуманітарні коридори, але ті повільно реагують на гуманітарні пропозиції.

"Росія сьогодні не довіряє жодній країні. Вони сприйматимуть будь-яку країну, як мінімум, нейтрально негативно. Жодна країна не буде репутаційно на їхньому боці. Коли ти бачиш у прямому ефірі, коли в історичну пам'ятку Бабин Яр залітає крилата ракета, ти не можеш бути на їхньому боці", — сказав Подоляк.

Подоляк додав, що Україна має інструмент тиску на Путіна через лідерів інших країн, а нещодавно з Путіним про гуманітарні коридори розмовляв Шольц.

При цьому Подоляк наголосив, що Україна наполягає на "закритому небі", оскільки ця концепція змінить диспозицію війни.

"Вони ведуть війну з громадянським населенням, щоб викликати панічні настрої в Україні, щоб на президента був тиск і він підписав будь-які угоди. Я вважаю, що концепція закритого неба змінити диспозицію війни. Щоб росіяни зрозуміли, що воювати треба з армією, а не проти громадянського населення. Якщо ми хочемо зупинити війну і не мати проблем із цивільним населенням, ми повинні говорити про концепцію закритого неба. Якщо ми цього досягнемо, панічних настроїв не буде. Сухопутні операції, які проводить РФ прогнозовані", — сказав Подоляк.

При цьому він додав, що навіть якщо зараз інші країни не згодні закрити над Україною небо, ситуація може змінитися в майбутньому, коли світ усвідомлює загрозу, що походить від Путіна.

"Якщо вони знищать міста в Україні, вони житимуть у таборі і йтимуть далі підвищувати ставки. Вони завжди мають опцію — ядерну зброю", — зазначив радник голови ВП.

Нагадаємо, що перший раунд українсько-російських переговорів пройшов у Білорусі 28 лютого, проте тоді сторони не дійшли жодних конкретних рішень, крім необхідності продовжити переговори. За підсумками проведення другого раунду переговорів між українською та російською сторонами, що відбулися 3 березня на території Білорусі, сторони не досягли жодних політичних домовленостей, однак домовилися про спільне забезпечення гуманітарних коридорів для евакуації мирного цивільного населення під час найзапекліших боїв.