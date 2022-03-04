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"Третій етап може бути завтра чи післязавтра. Ми чекаємо ми з ними у постійному контакті", — Подоляк про переговори з Росією

"Третій етап може бути завтра чи післязавтра. Ми чекаємо ми з ними у постійному контакті", — Подоляк про переговори з Росією

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявляє, що третій етап переговорів із Росією може відбутися 5 чи 6 березня. Про це Подоляк сказав під час брифінгу.

"Третій етап може бути завтра чи після завтра. Ми чекаємо, ми з ними у постійному контакті. Ми з ними на прямому зв'язку, і коли буде припинення вогню, ми їдемо, ми готові далі працювати", — сказав він.

За словами Подоляка, українська сторона пропонує росіянам організувати гуманітарні коридори, але ті повільно реагують на гуманітарні пропозиції.

"Росія сьогодні не довіряє жодній країні. Вони сприйматимуть будь-яку країну, як мінімум, нейтрально негативно. Жодна країна не буде репутаційно на їхньому боці. Коли ти бачиш у прямому ефірі, коли в історичну пам'ятку Бабин Яр залітає крилата ракета, ти не можеш бути на їхньому боці",  сказав Подоляк.

Подоляк додав, що Україна має інструмент тиску на Путіна через лідерів інших країн, а нещодавно з Путіним про гуманітарні коридори розмовляв Шольц.

При цьому Подоляк наголосив, що Україна наполягає на "закритому небі", оскільки ця концепція змінить диспозицію війни.

"Вони ведуть війну з громадянським населенням, щоб викликати панічні настрої в Україні, щоб на президента був тиск і він підписав будь-які угоди. Я вважаю, що концепція закритого неба змінити диспозицію війни. Щоб росіяни зрозуміли, що воювати треба з армією, а не проти громадянського населення. Якщо ми хочемо зупинити війну і не мати проблем із цивільним населенням, ми повинні говорити про концепцію закритого неба. Якщо ми цього досягнемо, панічних настроїв не буде. Сухопутні операції, які проводить РФ прогнозовані",  сказав Подоляк.

При цьому він додав, що навіть якщо зараз інші країни не згодні закрити над Україною небо, ситуація може змінитися в майбутньому, коли світ усвідомлює загрозу, що походить від Путіна.

"Якщо вони знищать міста в Україні, вони житимуть у таборі і йтимуть далі підвищувати ставки. Вони завжди мають опцію — ядерну зброю", — зазначив радник голови ВП.

Нагадаємо, що перший раунд українсько-російських переговорів пройшов у Білорусі 28 лютого, проте тоді сторони не дійшли жодних конкретних рішень, крім необхідності продовжити переговори. За підсумками проведення другого раунду переговорів між українською та російською сторонами, що відбулися 3 березня на території Білорусі, сторони не досягли жодних політичних домовленостей, однак домовилися про спільне забезпечення гуманітарних коридорів для евакуації мирного цивільного населення під час найзапекліших боїв.

Автор:
Степан Крьока