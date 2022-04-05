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Туреччина повернула співробітників посольства до Києва
Після тимчасової евакуації із столиці України Туреччина повернула персонал свого посольства. Про це повідомив телеканал Habertürk.
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Влада Туреччини вирішила повернути своє посольство до Києва, і воно вже відновило роботу у повному складі.
Співробітники залишали столицю з міркувань безпеки. Але дипломатична місія не залишала території країни, а переїжджала Чернівці.
За загрози штурму Києва російськими військами турецьке посольство останнім із дипломатичних місій залишило посольство. Повертається воно серед перших.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Туреччина також відіграє важливу роль посередника у переговорах між Україною та Росією, що проходили у Стамбулі.
Нагадаємо, усю територію Київської області вже звільнили від російських окупантів.