У Білому домі заявили, що зустріч Байдена та Путіна більше не значиться у планах

Президент США Джозеф Байден зараз не планує зустріч із лідером Росії Володимиром Путіним, успіху не буде, якщо РФ не змінить свій курс щодо України.

Про це на брифінгу повідомила представник Білого дому Джен Псакі.

"На даному етапі це, безумовно, у планах не значиться", — сказала Псакі у відповідь на питання щодо можливості саміту.

Відповідаючи на уточнювальне питання, що має статися, щоб США знову повернулися до розгляду питання про зустріч лідерів, Псакі відповіла, що Росія має піти на деескалацію.

"Ми ніколи не повністю закриватимемо двері дипломатії, і я не думаю, що держсекретар вчинив таким чином. Але розвиваючи те, що він сказав, дипломатія не принесе успіху, якщо Росія не змінить свій курс. Він сказав, що було б неправильно проводити таку зустріч зі своїм колегою, міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим. Спочатку планувалося, що будь-який контакт із президентом Росії Володимиром Путіним буде після цього. Так що на даний момент нічого такого не планується", — сказала вона.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон запропонував президенту США Джозефу Байдену та лідеру Росії Володимиру Путіну провести саміт з питань безпеки в Європі — обидва погодилися.

Порядок денний зустрічі мали підготувати держсекретар США Ентоні Блінкен і міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров під час їхньої зустрічі, яка була запланована на 24 лютого.

Проте 21 лютого Путін визнав "республіками" окуповані частини Донбасу – і Блінкен скасував зустріч із Лавровим.

Нагадаємо, президент США Джозеф Байден 22 лютого заявив, що рішення РФ визнати частину українського Донбасу незалежними державами — кричущий випадок. Тому США вже зараз запроваджують жорсткі санкції проти Росії, а саме щодо суверенного боргу РФ та російських еліт.