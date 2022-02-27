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У Чехії за публічне схвалення війни РФ проти України загрожує кримінальна відповідальність
У Чехії за публічне схвалення війни Російської Федерації проти України загрожує кримінальна відповідальність, вже є два випадки провадження.
Про це повідомило посольство України у Чехії.
Публічне схвалення вторгнення РФ в Україну може класифікуватися як "злочин, заперечення, ставлення під сумнів, схвалення та виправдання геноциду".
"Вже є два перші випадки затриманих, яким інкримінують цей параграф Кримінального кодексу", — зазначає посольство.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Поліція Чехії розмістила попередження про те, що люди можуть бачити більше правоохоронців біля стратегічно важливих об'єктів, але якоїсь конкретної інформації про безпосередні загрози для Чехії поки що немає.
24 лютого о 5-й годині почалася війна. Президент РФ Володимир Путін розпочав військову спецоперацію проти України. Війська Російської Федерації зробили масовані обстріли 10 областей. Верховна Рада оголосила воєнний стан. Delo.ua збирає в одному місці всю найважливішу інформацію про те, що відбувається.