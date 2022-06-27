У ЄС закликали відмовитися від принципу одностайності при ухваленні рішень

Глава дипломатії Європейського союзу Жозеп Боррель ініціює відмову від принципу прийняття одноголосних рішень під час обговорення доленосних питань для спільноти.

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Таку заяву Боррель зробив у публікації на сайті ЄС.

"У міру того, як розширюється ЄС, ми маємо докласти аналогічних зусиль для реформування ЄС та процесу прийняття рішень. Це означає скорочення сфери дії правила одностайності у зовнішній політиці та інших сферах, щоб приймати більше рішень кваліфікованою більшістю голосів", - заявив Боррель. .

За його словами, у різний час ЄС розплачувався за принцип одностайності у зовнішній політиці, послаблюючи та затягуючи свої дії, але війна проти України показала необхідність того, щоб ЄС міг ухвалювати стратегічні рішення в режимі реального часу.

Як приклад Боррель навів приклад із запровадженням санкцій проти країни-агресора РФ і зазначив, що з списку санкцій зник патріарх Кирил.

"Наприкінці травня ми досягли домовленості щодо шостого пакету санкцій проти Росії. Але нам знадобився на це місяць. І я шкодую, що деякі заключні положення були пом'якшені, і патріарха Кирила було виключено зі списку підсанкційних осіб, незважаючи на те, що його присутність у списку не заперечувалося під час обговорень на зборах", - зазначив Боррель.

За його словами, тут велике значення має, чи ухвалюється рішення одноголосно чи кваліфікованою більшістю голосів.

Боррель пояснив, що якщо країни заздалегідь знають, що остаточне рішення може бути ухвалене кваліфікованою більшістю голосів, у них з'являється сильний стимул вести переговори та формувати консенсус. Якщо вони знають, що можуть заблокувати все, вони не мають стимулу досягати здорового компромісу.

"Вони можуть сидіти на своїх позиціях, змушуючи інших змінюватися. І чим більше аутсайдери вважаються успішними у своїй тактиці, тим більше поширюється ця динаміка, і тепер вето відбувається частіше, ніж торік", - наголосив Боррель.

Раніше таку саму думку висловив канцлер Німеччини Олаф Шольц. За його словами, готуватися до вступу до ЄС мають не лише кандидати. Європейському співтовариству також слід займатися підготовкою до прийому нових членів.

Нагадаємо, Європейська рада вирішила надати Україні статусу кандидатів у члени Європейського союзу. Таке рішення було ухвалено на засіданні найвищого політичного органу ЄС у Брюсселі 23 червня.