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У Києві розпочалися військові навчання з цивільними
У Києві розпочалися військові навчання із цивільними, щоб підвищити рівень захисту міста. Про це йдеться у повідомленні Київської міської державної адміністрації.
"Насамперед, підготовку проходять працівники комунальних підприємств та працівники райдержадміністрацій столиці. Їм надають ключові знання, зокрема з надання екстреної медичної допомоги. У нинішніх умовах – це конче необхідно. Бо вісімдесят відсотків загиблих під час бойових дій – це люди, які втрачають багато крові. І важливо знати, як в умовах війни можна врятувати життя пораненому. Також постійно заняття проводять для різних підрозділів міської влади", – повідомив мер Києва Віталій Кличко.
Надалі до такої підготовки місто залучатиме всіх бажаючих. Подібні заняття організують у кожному районі столиці.
План занять включає практичні дії та відпрацювання наступних навичок: вогнева підготовка та порядок дій під час обстрілу супротивника; тактична медицина; інженерна підготовка та порядок поводження з вибухонебезпечними предметами; забезпечення цивільного захисту населення; дії в умовах радіаційного та хімічного забруднення.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нагадаємо, Київська міська рада ухвалила рішення, яке дозволить розпочати процес облаштування найпростіших укриттів у тих навчальних закладах столиці, де їх немає.