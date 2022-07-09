У Києві розпочалися військові навчання з цивільними

У Києві розпочалися військові навчання із цивільними, щоб підвищити рівень захисту міста. Про це йдеться у повідомленні Київської міської державної адміністрації.

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"Насамперед, підготовку проходять працівники комунальних підприємств та працівники райдержадміністрацій столиці. Їм надають ключові знання, зокрема з надання екстреної медичної допомоги. У нинішніх умовах – це конче необхідно. Бо вісімдесят відсотків загиблих під час бойових дій – це люди, які втрачають багато крові. І важливо знати, як в умовах війни можна врятувати життя пораненому. Також постійно заняття проводять для різних підрозділів міської влади", – повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Надалі до такої підготовки місто залучатиме всіх бажаючих. Подібні заняття організують у кожному районі столиці.

План занять включає практичні дії та відпрацювання наступних навичок: вогнева підготовка та порядок дій під час обстрілу супротивника; тактична медицина; інженерна підготовка та порядок поводження з вибухонебезпечними предметами; забезпечення цивільного захисту населення; дії в умовах радіаційного та хімічного забруднення.

Нагадаємо, Київська міська рада ухвалила рішення, яке дозволить розпочати процес облаштування найпростіших укриттів у тих навчальних закладах столиці, де їх немає.