У Києві створили комендатуру – її очолив генерал-майор Плахтій

У столиці створили військову комендатуру на чолі із генерал-майором Віктором Плахтієм. Про це стало відомо із наказу Київської міської військової адміністрації №1 від 30 березня.

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Комендатуру повинна буде організовувати заходи під час введення комендантської години та встановлення режиму світломаскування, а також координувати дії підрозділів виконавчої влади, військових та правоохоронців.

До складу комендатури увійдуть шестеро людей. Вона буде на проспекті Перемоги.

Зазначимо, що в КМДА збиралися, за рішенням військового командування, запровадити півторадобову комендантську годину у столиці та області. Але потім рішення скасували.

А з 28 березня, комендантська година в столиці почалася на годину пізніше, а закінчуватися на годину раніше і триватиме з 21:00 до 6:00 ранку.

Щоденний режим світломаскування на період дії військового стану вже встановлено в Луганській області, в Києві таких заходів поки не вжито, але Регіональне управління Сил ТрО "Північ" ВСУ закликало українців забезпечити світломаскування своїх будинків.