В напрямку Києва вилетіло 18 російських літаків ІЛ-76, - Bellingcat

Група журналістів-розслідувачів Bellingcat повідомляє, що з російського аеродрому в Пскові у напрямку Києва вилетіло 18 військових літаків ІЛ-76. Про це у своєму мікроблозі Twitter написав виконавчий директор Bellingcat Крісто Грозєв.

"Джерела в українській владі сказали мені, що вісімнадцять транспортних літаків Іл-76 вилетіли з Пскова по поверхні Києва і прибудуть до столиці за годину", - написав він.

Грозєв додав, що росіяни переслідують цілі із захоплення та захоплення Києва, для встановлення маріонеткового уряду вже 24 лютого.

Іл-76 призначений для транспортування техніки та вантажів різного призначення. Літак здатний доставляти, залежно від модифікації, вантажі максимальною масою 28-60 т на відстань 3600-4200 км з крейсерською швидкістю 770-800 км/год.

Нагадаємо, 24 лютого президент Росії Володимир Путін під час екстреного звернення до громадян заявив про початок військової операції на Донбасі. Росія завдала ударів по українській військовій інфраструктурі та прикордонникам.

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