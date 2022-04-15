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У Литві пропонують зробити 9 травня Днем пам'яті жертв геноциду в Україні
Парламентарі сейму Литви пропонують зробити 9 травня у Литві, не лише Днем Європи, а й Днем пам'яті жертв геноциду в Україні.
Відповідну поправку до закону про пам'ятні дати зареєстрували 16 депутатів, які належать як правлячим партіям, так і опозиційним, повідомляє "Литовський кур'єр".
Серед авторів проекту – спікер Сейму Вікторія Чміліте-Нільсен, міністри закордонних справ та юстиції. Головний ініціатор та організатор – заступник спікера Сейму Паулюс Саударгас.
"9 травня відзначається в Російській Федерації як День перемоги у Другій світовій війні, але водночас замовчуються військові злочини та репресії Радянського Союзу проти цілих народів у криваву сталінську епоху. Литві, Україні та частині Європи не довелося порадіти перемозі над нацистською Німеччиною, оскільки одна окупаційна влада змінилася іншою, яка також чинила злочини проти людяності", — йдеться в пояснювальній записці до проекту.Підписуйтесь на наш Telegram канал
"Сьогодні світ переживає геноцид в Україні, учинений путінською Росією, яка є реінкарнацією Радянського Союзу. Таким чином, цей день об'єднав би трагедії, пережиті українцями тоді і зараз, тобто організований Радянським Союзом Голодомор, масові вбивства, депортації та винищення мирних жителів у системі ГУЛАГу та військові злочини, які скоюють сьогодні російські військові", — стверджують автори проєкту.
Нагадаємо, раніше в КМДА ухвалили рішення про перейменування парку дружби між Києвом і Москвою на парк Героїв Маріуполя та низки інших міських об'єктів.