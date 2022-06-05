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У Молдові затримали українського нардепа

У Молдові затримали українського нардепа

У Республіці Молдова затримали непартійного депутата Верховної Ради України Євгена Яковенка та доставили до слідчого ізолятора. Про це повідомляє молдавське видання Deschide.MD.

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За попередніми даними, Яковенка затримано з ініціативи Білорусі, яка внесла його в базу розшуку Інтерполу. Мінськ звинувачує українського нардепа у "хабарництві та корупції".

"На прикордонному КПП було виявлено громадянина України, який перебуває в міжнародному розшуку. На запит Інтерполу прикордонники затримали його і помістили до слідчого ізолятора", - сказала прессекретар прикордонної поліції Раїса Новицькі, повідомляє Newsmaker.

Українська сторона офіційно ще не коментувала цей інцидент.

Яковенко потрапив до парламенту у 2019 році, будучи кандидатом від партії "Батьківщина". Проте, отримавши мандат, вирішив залишитися позафракційним депутатом.

Автор:
Віта Молодан