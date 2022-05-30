У Парламентській асамблеї НАТО закликали членів блоку сприяти вступу України до альянсу

У парламентській асамблеї Організації північноатлантичного договору закликали країни-члени НАТО сприяти конкретним крокам для просування України до членства в альянсі. Про це на Facebook написав голова української парламентської делегації у Парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв.

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"Парламентська асамблея НАТО закликала уряди країн-членів Альянсу зробити конкретні кроки щодо просування України до членства в НАТО і посилити протидію Росії. Усі ключові зміни нашої делегації були враховані, і нарешті нам вдалося досягти найжорсткішої резолюції за весь час існування Асамблеї", - написав Чернєв.

За його словами, серед іншого ПА НАТО також зажадала у країн-членів альянсу вимагає

– Підтримати Україну на шляху євроатлантичної інтеграції.

- Наростити постачання Україні важкого озброєння, зокрема систем ППО, ПРО, протикорабельних систем та артилерії, а також посилити обмін розвідувальною інформацією.

- Посилити масштабні та руйнівні санкції проти Росії та поступово відмовитися від імпорту вугілля, газу, нафти та урану з Росії.

- запровадити додаткові санкції проти російських олігархів, посадових осіб та їхніх сімей, а також пропагандистів та державних ЗМІ.

- Вислати з країн НАТО російських дипломатів, які займаються ворожою діяльністю, зокрема, поширенням ненависті, дезінформацією та розпалюванням конфлікту.

- створити спеціальний Міжнародний трибунал для розслідування, кримінального переслідування та притягнення до відповідальності винних в агресії проти України.

- У оновленій Стратегічній концепції НАТО чітко визначити ревізіонізм та агресивні дії Росії як безпосередню та головну загрозу євроатлантичній безпеці та посилити східний фланг Альянсу.

- Істотно зміцнити військовий потенціал НАТО, зокрема ядерний, для стримування Росії.

За словами Чернєва, декларація ПА НАТО – це документ, який у прийнятті своїх рішень враховується як у штаб-квартирі Альянсу, так і в урядах держав-членів НАТО.

Чернєв також зазначив, що після повернення додому парламентарії лобіюватимуть це рішення в парламентах своїх країн, що важливо для ратифікації будь-яких документів, пов'язаних із підтримкою України та санкціями проти Росії.

Нагадаємо, раніше в НАТО заявили, що більше не збираються дотримуватись зобов'язань утримуватися від розгортання своїх сил у Східній Європі, оскільки обмежуючі домовленості більше не діють.

Зазначимо, що НАТО вже вирішило розмістити багатонаціональні військові контингенти у Румунії, Словаччині та Болгарії. Це пов'язано із стягуванням Росією військ до кордону з Україною.

НАТО також розширює свої межі: Фінляндії та Швеції офіційно подали заявки вступ до НАТО. В США прогнозують, що Фінляндія та Швеція можуть вступити до НАТО вже влітку 2022 року. Вашингтон робить ставку на цей крок, який розширить кількість членів альянсу з 30 до 32 і є прямим наслідком вторгнення Росії в Україну.