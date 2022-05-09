У Польщі посла РФ облили фарбою під час покладання квітів радянським солдатам (ВІДЕО)

У Польщі 9 травня на посла Російської Федерації Сергія Андрєєва було скоєно напад під час спроби покласти квіти на цвинтарі радянських солдатів.

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Про це повідомляють російські ЗМІ.

Зазначається, що дипломата облили червоною фарбою під час спроби покласти квіти на цвинтарі радянських солдатів у Варшаві на честь Дня перемоги.

Згодом стало відомо, що російського посла облила фарбою українська активістка та журналістка Ірина Земляна.

"Ми просто підійшли до посла впритул, розірвали на себе пакети зі штучною кров'ю, ця кров потрапила на посла і його посіпаку. Вони з ганьбою і під крики "фашисти" просто поїхали. Ми не дали їм покласти квіти", — повідомила Ірина

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ України звернулося до світової спільноти із закликом сприймати святкування Дня Перемоги 9 травня в Росії не більше, ніж пропаганду.