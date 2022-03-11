У РФ заблокували Instagram, а YouTube вирішив заблокувати акаунти російських ЗМІ

Роскомнагляд обмежив доступ до соціальної мережі Instagram, що належить компанії Meta, на території Росії. Рішення ухвалено 11 березня на підставі вимоги Генеральної прокуратури РФ, повідомила пресслужба відомства.

Блокування соцмережі пояснюють тим, що "в Instagram поширюються інформаційні матеріали, що містять заклики до вчинення насильницьких дій щодо громадян РФ".

Йдеться про те, що прессекретар компанії Meta Енді Стоуна 11 березня заявив, що компанія знімає у своїх соціальних мережах заборону на розміщення інформації, яка містить заклики до насильства проти російських військових, які цілеспрямовано вбивають мирних жителів в Україні. Але в РФ цю заяву трактують по-своєму, називаючи Meta "екстремісткою організацією".

Також 11 березня відеохостинг YouTube повідомив, що починає блокування каналів кремлівських ЗМІ по всьому світу.

У Росії заблокували Facebook, Twitter перестав відкриватися

Компанія має намір видаляти весь контент, який применшує або заперечує агресію та жорстокість російської армії на території України. Справа в тому, що російська пропаганда називає війну "спецоперацією" та заявляє, що "нібито російські солдати не знищують мирне населення", що є брехнею.

Тому YouTube має намір видаляти будь-які відео, які показують неправдиву інформацію про війну в Україні. Це означає, що відеохостинг може заблокувати весь вміст кремлівських ЗМІ.

"Відповідно до цього ми також тепер блокуємо доступ до YouTube каналів, пов'язаних з російськими фінансованими державою ЗМІ по всьому світу, що розповсюджуються по всій Європі. Ця зміна набуває чинності негайно, і ми очікуємо, що нашим системам потрібен час, щоб налагодити роботу", – повідомила компанія у своєму Twitter.

YouTube вже вимкнув монетизацію для користувачів на території РФ. Введені обмеження поширюються на передплати YouTube Premium та Music Premium, а також на функції спонсорства, суперстікерів та суперчата.

Також раніше YouTube заблокував доступ до каналів низки російських державних ЗМІ, зокрема "Першого каналу", "Росії 24", "Росії 1", РІА Новини, телеканалу Міністерства оборони "Зірка", а також медіагрупи РБК.