У селі Пісківка на Київщині від авіаудару загинула дівчина

У селищі Пісківка Київської області в результаті авіаудару російських військових зруйновано 9 будинків та загинула людина.

9 березня у селі Пісківка Бучанського району Київської області стався потужний авіаудар, в результаті якого було зруйновано 9 приватних будинків. Також жертвою російської агресії у Пісківці стала 20-річна дівчина, що загинула на місці. Крім неї було поранено ще 2-х людей. Про це повідомили в пресслужбі Національної поліції.

«8 березня о 21.30 російська авіація завдала удару по селищу Пісківка в Бучанському районі... Загинула 20-річна дівчина, двох людей поранено, знищено 9 житлових будинків», - поінформували у Нацполіції.

Нагадаємо, раніше 9 березня російські окупанти з реактивних систем залпового вогню "Град". обстріляли ще одне селище Київської області - Калинівку. Під обстрілом опинилися приватні будинки мирних мешканців у Калинівці. В результаті цього бомбардування важко поранено жінку.