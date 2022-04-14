В США призначили нового координатора щодо введення санкцій

У Держдепартаменті Сполучених Штатів Америки призначили Джеймса О'Брайєна головним координатором із запровадження санкцій, зокрема проти Російської Федерації.

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Про це повідомляє держсекретар США Ентоні Блінкен у Twitter.

"Джим гратиме вирішальну роль у формуванні нашої політики санкцій, спрямованої на притягнення до відповідальності за корупцію та порушення прав людини, а також на стримування дій, що загрожують нашій національній безпеці", — написав Блінкен.

Попереднім координатором був Деніел Фрід. Причини його усунення не уточнюються.

Щодо О'Браєна, то він з 1989 по 2001 роки був старшим радником держсекретаря США, заступником голови відділу політичного планування. За президентства Барака Обами О'Брайєн був спецпосланцем президента США з питань визволення американців, полонених за кордоном.

Зазначимо, що напередодні президент України Володимир Зеленський провів телефонні переговори зі своїм американським колегою Джозефом Байденом. Лідери домовилися про нові санкції проти РФ.