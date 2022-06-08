У Туреччині бачать підстави для повернення до переговорів між Україною та РФ

Завершення війни між Росією та Україною шляхом переговорів відповідає інтересам усієї світової спільноти, заявив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу за підсумками переговорів з главою МЗС країни-агресора Сергієм Лавровим у середу в Анкарі.

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Про це повідомляє турецька інформаційна агенція "Андолу".

За словами Чавушоглу, заяви останніх днів дають підстави для надії на повернення до переговорного процесу між РФ та Україною.

"Сьогодні сформувалася більш позитивна атмосфера для відновлення переговорного процесу (між РФ та Україною), ніж ще кілька тижнів тому", - пояснив міністр.

Торкаючись питання постачання зерна з портів України, турецький міністр зазначив, що Анкара вважає реалістичним план створення "зернового коридору" у Чорному морі.

"У питанні "зернового коридору", ми обговорюємо механізм за участю ООН, РФ, України та Туреччини. Якщо є продукція, яку світові країни імпортують і з України, і з РФ, ми маємо спільно відкрити шлях для постачання", - сказав міністр.

За словами турецького міністра, важливо також узгодити безпеку судноплавства у Чорному морі.

Водночас, Лавров цинічно заявив, що країна-агресор Росія гарантує, що якщо Київ розмінує порти, Москва готова оформити "тим чи іншим способом" гарантії розблокування портів.

Зазначимо, у Києві вже заявили, що не вірять цим обіцянкам, оскільки Росія продовжує обстрілювати зернові термінали, зокрема у Миколаєві. Тому не можна виключати, що РФ не використовує гуманітарного коридору для нападу на Одесу.