У Верховній Раді розповіли, як заборонятимуть проросійські партії

У Верховній Раді розкрили деталі заборони (розпуску чи примусової ліквідації) політичних партій в Україні. Зокрема, під заборону потраплять партії, які популяризують чи пропагують органи держави-агресора (окупанта), її посадових осіб чи організацій.

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Текст законопроекту є на сайті українського парламенту.

Крім того, ліквідують також і ті політичні партії, які виправдовують, визнають правомірним або публічно заперечують факт збройної агресії проти України, анексію її території або порушення територіальної цілісності та суверенітету країни. Також справами про заборону (ліквідацію) партій тепер займатиметься не окружний адміністративний суд Києва, а Верховний Суд.

"Заборона (розпуск, примусова ліквідація) громадських об'єднань, зокрема політичних партій, у міжнародній практиці виправдана механізмом захисту демократичного конституційного та державного суверенітету у разі, якщо діяльність певної політичної партії становить загрозу правам і свободам людини, вільному та демократичному конституційному устрою", — йдеться в пояснювальній записці.

У документі йдеться, що крім збройної агресії та окупації територій держава-агресор вдається до широкого комплексу політичних, економічних, інформаційних, гуманітарних та інших невійськових заходів, спрямованих на порушення державного суверенітету України. Одним із таких заходів є освіта та підтримка (політична, фінансова, інформаційна) лояльних та прямо контрольованих громадських об'єднань, зокрема політичних партій.

Нагадаємо, раніше Рада національної безпеки і оборони України (РНБО) вирішила призупинити на час воєнного стану діяльність низки політичних партій, яких підозрюють у зв'язках із державою-агресором.