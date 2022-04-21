У Західному Сибіру Путін та Шойгу планували створити концтабори для українців, — Данілов

Повномасштабне вторгнення військ РФ в Україну – рішення найвищого політичного керівництва Росії. Про це у своєму Twitter заявив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов.

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"У Західному Сибіру Путін та Шойгу планували створити концентраційні табори для українців, щоб вони будували нові міста", - повідомив Данілов.

За його словами, рішення про масштабне вторгнення в Україну ухвалено не лише Путіним, а й найвищим політичним керівництвом Росії.

І ціль агресії — знищити країну, народ, колонізувати Україну.

"Немає сумнівів, що Росія не зупиниться. Поки ми не виженемо їх з усіх наших територій, у тому числі і з Криму, війна не закінчиться", - упевнений секретар Ради національної безпеки та оборони України.

Раніше Данілов заявив, що Збройні сили України готові завдати удару по Кримському (Керченському) мосту за першої нагоди, адже по ньому ворог перекидає підкріплення своєї армії.

Він також стверджує, що лідер Чечні Рамзан Кадиров під час зустрічі з головою РФ Володимиром Путіним отримав план ліквідації президента України Володимира Зеленського.