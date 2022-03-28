У зоні відчуження біля ЧАЕС пожеж немає — ДСНС

Поблизу Чорнобильської атомної електростанції не зафіксовано масштабних пожеж. Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

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Пресслужба ДСНС назвала неправдивою інформацію щодо великих пожеж у Чорнобильській зоні відчуження, яка поширюється у соціальних мережах та у ЗМІ.

"Відповідно до даних супутникових знімків викиди тепла та їх потужностей, пожежі та загоряння в Зоні відчуження та безумовного (обов'язкового) відселення відсутні!" — йдеться у повідомленні.

За день до цього омбудсмен Людмила Денисова повідомила, що пожежі в районі ЧАЕС загрожують підвищеним рівнем радіації, який загрожує Україні, Білорусі та іншим країнам Європи. За її словами, у зоні відчуження в районі ЧАЕС через бойові дії зафіксовано вже 31 пожежу.

Дані ДСНС

Денисова наголосила, є небезпека того, що полум'я може перекинутися на сховища відпрацьованого ядерного палива та ядерних відходів, що знаходяться на території Чорнобильської зони.

Частина лісу в зоні відчуження біля тимчасово окупованої Чорнобильської АЕС почала горіти в ніч із 23 на 24 березня. Деякі осередки спалаху ліквідовані або локалізовані.