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У зоні відчуження біля ЧАЕС пожеж немає — ДСНС
Поблизу Чорнобильської атомної електростанції не зафіксовано масштабних пожеж. Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.
Пресслужба ДСНС назвала неправдивою інформацію щодо великих пожеж у Чорнобильській зоні відчуження, яка поширюється у соціальних мережах та у ЗМІ.
"Відповідно до даних супутникових знімків викиди тепла та їх потужностей, пожежі та загоряння в Зоні відчуження та безумовного (обов'язкового) відселення відсутні!" — йдеться у повідомленні.
За день до цього омбудсмен Людмила Денисова повідомила, що пожежі в районі ЧАЕС загрожують підвищеним рівнем радіації, який загрожує Україні, Білорусі та іншим країнам Європи. За її словами, у зоні відчуження в районі ЧАЕС через бойові дії зафіксовано вже 31 пожежу.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Денисова наголосила, є небезпека того, що полум'я може перекинутися на сховища відпрацьованого ядерного палива та ядерних відходів, що знаходяться на території Чорнобильської зони.
Частина лісу в зоні відчуження біля тимчасово окупованої Чорнобильської АЕС почала горіти в ніч із 23 на 24 березня. Деякі осередки спалаху ліквідовані або локалізовані.