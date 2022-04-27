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Угорщина згадала війну з РФ під час дискусії з ЄС щодо верховенства права — МЗС України висловило протест
У ході дискусії з чиновниками ЄС щодо системних помилок у державних закупівлях Угорщини уряд цієї країни заявив, що хоче уникнути війни з Росією, на що відреагувало МЗС України, повідомляє УП.
"Спроби Будапешта вплутати свою позицію щодо війни Росії проти України в контекст дискусії з ЄС щодо верховенства права недоречні та неприпустимі", - заявив прес-секретар МЗС Олег Ніколенко.
У МЗС закликали утримуватися від таких дій, працювати на єдність у ЄС та підтримати нові антиросійські санкції.
ЄС має намір застосувати новий механізм скорочення фінансування за підрив стандартів верховенства права у блоці. Йдеться про системні помилки у державних закупівлях Угорщини.Підписуйтеся на наш YouTube канал
У відповідь на це в уряді заявили, що "мають утримати Угорщину від війни".
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що його країна не підтримуватиме жодних санкцій щодо російських нафти і газу, попри те, що ЄС готує ембарго.