Україна дає окупантам вибір: загинути або повна амністія та 5 млн рублів, - Резніков

Міністр оборони Олексій Резніков офіційно заявив, що Україна дає російським військовим шанс на життя. Кожен солдат РФ може добровільно скласти зброю, здатися в полон і отримати натомість амністію та 5 мільйонів рублів (1,798 млн грн).

Таким чином, російські військові, які не згодні з агресивною політикою РФ та її лідера Володимира Путіна, які не хочуть виконувати незаконні накази своїх командирів, можуть отримати шанс розпочати нове життя.

Щоб отримати амністію та гроші російському солдату, потрібно вийти до ЗСУ без зброї, з білим прапором і сказати кодове слово — "мільйон".

"Вас привели на нашу землю вбивати і вмирати. Ті з вас, хто не хоче стати вбивцею і померти, можуть врятуватися. Не виконуйте злочинні накази тих, хто роками вам брехав про Україну та українців. Ми гарантуємо вам повну амністію та грошову компенсацію, якщо ви добровільно складете зброю. Україна – цивілізована країна. Усі полонені перебувають у безпеці, їм надається допомога. Вони вже спілкуються з близькими", - сказав Резніков, звертаючись до російських солдатів.

Наголошуємо, що за перші 4 дні повномасштабної війни втрати російських окупантів убитими та пораненими склали понад 5,3 тисячі людей. Сотні солдатів та офіцерів потрапили в полон.

Кошти для забезпечення цієї акції збирають лідери світової ІТ-індустрії з усього світу.

Раніше про цю ініціативу розповіла Маша Єфросиніна, яка є почесним послом Організації Об'єднаних націй щодо народонаселення України.