Україна готова обговорити нейтральний статус - Офіс Президента

У Офісі Президента розповіли, що Україна рішуче проти жодних неприйнятних ультиматумів країни-агресора, але готова обговорювати нейтральний статус.

9 березня заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква в ефірі програми Tagesschau німецького телеканалу ARD розповів, що Україна не піде на виконання жодних неприйнятних ультиматумів РФ, але готова обговорювати такі питання як нейтральний статус.

На питання, чи готова Україна акцептувати свій нейтральний статус якщо дійде до прямих переговорів на найвищому рівні, Ігор Жовква відповів, що це питання може стати предметом обговорення.

При цьому Жовква чітко підкреслив, що Україна проти жодних ультиматумів і не піде на компроміси з принципових питань, «але решту можна було б дискутувати, приміром, як може виглядати можливий нейтральний статус України». Він також зауважив, що передумовою самих таких переговорів є зупинка бойових дій і вивід військ.

Також заступник керівника Офісу Президента України зазначив, що недостатньо підтримувати Україну на словах і з боку Заходу потрібні більш рішучі активні дії. Наприклад Київ очікує від Німеччини лідируючої ролі в тому, що стосується санкцій. За словами Жовкви, наразі необхідно ввести ембарго на імпорт енергоносіїв і відключення усіх російських банків від системи SWIFT.

«Це важливо не лише для нас, а й для вас. Ви – лідируюча нація в ЄС, і ми розраховуємо на вас», - підкреслив Ігор Жовква.