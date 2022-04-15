Україна отримає першу партію зброї з нового пакету військової допомоги від США 16 квітня - CNN

Телеканал CNN з посиланням на Міноборони США 15 квітня повідомив, що перший рейс із новою військовою допомогою для ЗСУ від США на суму 800 мільйонів доларів має прибути в Україну в найближчі 24 години.

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Відомо, що Україна отримає зброю на кордоні з однією з країн і далі її відправлять військовим. Що увійде до першої партії, достеменно невідомо. Але офіційні особи США раніше заявляли, що найтерміновіші потреби, такі як гаубиці та пов'язані з ними боєприпаси, а також радари, відправлять в першу чергу.

Нагадаємо, Адміністрація президента США Джозефа Байдена оголосила 13 квітня про новий пакет, до якого також увійшли 11 вертольотів Мі-17, спочатку призначених для Афганістану, 18 155-мм гармат Howitzer та ще 300 безпілотників Switchblade та інша зброя.

Цього разу Білий дім передасть Україні важче озброєння, ніж раніше. Також, за інформацією американських ЗМІ, адміністрація Байдена поділиться з Києвом розвідданими, які допоможуть українській армії протистояти російським військовим частинам, дислокованим на Донбасі та в Криму.

У свою чергу Зеленський раніше заявив, що у майбутній битві за Донецьку та Луганську області багато залежить від західних партнерів, а саме від того, як швидко вони поставлять Україні озброєння.

Зокрема, як зазначив Зеленський, США можуть надати значну військову підтримку Україні, і від того, наскільки швидко вони її нададуть, залежить, чи виграє Україна цю битву.