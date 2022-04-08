Україна отримає ще 500 млн євро від ЄС на військову техніку

Європейський Союз вирішив додатково виділити Україні півмільярда євро. Гроші передбачили на військове обладнання та техніку.

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Про це повідомив президент Європейської комісії Шарль Мішель у своєму Twitter.

"Дякую за підтримку, верховний представник ЄС Джозеф Боррель, за вашу пропозицію поповнити Європейський фонд світу ще на 500 мільйонів євро", - написав Шарль Мішель.

Він зазначив, що за рахунок цих грошей військова допомога Україні від ЄС збільшилася до 1,5 мільярда доларів.

Євросоюз наприкінці березня ухвалив політичне рішення щодо подальшої військово-фінансової підтримки з боку ЄС для України. Тоді блок збільшив суму грошей на закупівлю техніки та озброєнь до 1 млрд євро. Таким чином, вперше в історії ЄС задіяв європейський механізм підтримки миру – European Peace Facility (Європейський фонд миру).

Окрім цього, лідери країн-членів Європейського Союзу погодилися створити Трастовий фонд солідарності з Україною для відновлення країни після припинення російської агресії.