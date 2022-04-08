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Україна отримає ще 500 млн євро від ЄС на військову техніку
Європейський Союз вирішив додатково виділити Україні півмільярда євро. Гроші передбачили на військове обладнання та техніку.
Про це повідомив президент Європейської комісії Шарль Мішель у своєму Twitter.
"Дякую за підтримку, верховний представник ЄС Джозеф Боррель, за вашу пропозицію поповнити Європейський фонд світу ще на 500 мільйонів євро", - написав Шарль Мішель.
Він зазначив, що за рахунок цих грошей військова допомога Україні від ЄС збільшилася до 1,5 мільярда доларів.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Євросоюз наприкінці березня ухвалив політичне рішення щодо подальшої військово-фінансової підтримки з боку ЄС для України. Тоді блок збільшив суму грошей на закупівлю техніки та озброєнь до 1 млрд євро. Таким чином, вперше в історії ЄС задіяв європейський механізм підтримки миру – European Peace Facility (Європейський фонд миру).
Окрім цього, лідери країн-членів Європейського Союзу погодилися створити Трастовий фонд солідарності з Україною для відновлення країни після припинення російської агресії.