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Україна просить Польщу повністю закрити кордони із Білоруссю

Україна просить Польщу повністю закрити кордони із Білоруссю
Україна просить Польщу повністю закрити кордони із Білоруссю

Україна веде переговори з урядом Польщі щодо закриття кордонів між Польщею та Білоруссю. Також це питання обговорюється з Литвою, Латвією та Естонією.

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Про це заявив посол України у Польщі Андрій Дещиця в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

"Ми проводимо переговори з міністерством інфраструктури Польщі, з урядом Польщі з метою, щоб все ж таки повністю був закритий кордон між Польщею та Білоруссю – навіть якщо рішення не буде прийнято на рівні Європейського Союзу", — повідомив Андрій Дещиця.

За його словами, подібні переговори ведуться і з Литвою, Латвією та Естонією.

"Ми також звернулися до цих країн, щоб одночасно ці країни закрили свої кордони з Білоруссю та Росією. Я думаю, що якщо таке рішення буде ухвалено, то не треба буде й чекати на рішення Європейського Союзу – заблокуємо повністю будь-які поставки до Росії", — заявив посол України у Польщі.

Нагадаємо, Міністерство інфраструктури України направило офіційне звернення до Європейської комісії з пропозиціями посилити економічний тиск на Росію та Білорусь.

У відомстві пропонують ЄС повністю заблокувати наземне та морське транспортне сполучення з Росією та Білоруссю, заблокувати можливість перевезення вантажів та людей до Росії та Білорусі через територію ЄС та через його кордони, а також заборонити митне оформлення товарів, що доставляють до РФ та Білорусі.

Нагадаємо, що Україна також закликає Євросоюз перекрити доступ для російського та білоруського автотранспорту (насамперед вантажного) на територію ЄС.

Автор:
Світлана Манько