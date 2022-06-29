Україна створює координаційний центр із забезпечення оборони, – Єрмак

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив, що в Україні створюють стратегічну групу та координаційний центр із забезпечення оборони України. Про це він заявив у ході брифінгу, повідомляє "Інтерфакс".

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"Щоб покращити координацію забезпечення української армії разом із закордонними союзниками військово-політичне керівництво України створило стратегічну групу. До неї увійдуть представники Генштабу Збройних сил, Міністерства оборони України, а також представники військових штабів США, Великобританії та інших ключових країн – партнерів", - сказав він на брифінгу у Києві у вівторок.

“Перед нами щодня стоїть багато складних організаційних, логістичних, технологічних та інших проблем. Тому з ініціативи Офісу президента також розпочав роботу Координаційний центр забезпечення оборони України. Він є ключовою ланкою системи здобуття допомоги у сфері безпеки", - резюмував голова ОП.

Він додав, що Україна поступово рухається до переозброєння своєї армії за стандартами НАТО. Головнокомандувач ЗСУ Валерієм Залужним і радник з питань національної безпеки президента США Джейк Салліван та голова Об'єднаного комітету начальників штабів Майкл Міллі перебувають у постійній комунікації у цьому питанні також.

Раніше Кабмін вирішив створити міжвідомчу координаційну раду з питань охорони психічного здоров'я та надання психологічної допомоги людям, які постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.