Україна вважає призваних воювати з нею мешканців Криму жертвами конфлікту, а не злочинцями – прокуратура

Прокуратура АР Крим та Севастополя звертає увагу на неправдивість інформації про переслідування Україною мешканців Криму, примусово призваних російською окупаційною владою у Криму для участі у війні проти України.

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Як зазначають у відомстві, РФ продовжує активно мобілізувати мешканців окупованого нею півострова для участі у війні, а також залякує громадян, які з 2014 року за примусом проходили термінову службу в Збройних силах РФ, про можливість покарання їх за це з боку України.

Наголошується, що такі дії окупантів є серйозним порушенням норм міжнародного права та національного законодавства.

"Прокуратура АР Крим та Севастополя та представництво президента України в АР Крим звертаються до громадян України в окупованому Криму та вкотре наголошують: кримчани, вимушено призвані до лав армії РФ або інших незаконних формуваннь, є жертвами збройного конфлікту, а не злочинцями", - підкреслюється у повідомленні.

Відтак, зазначають у прокуратурі, такі особи не можуть і не підлягатимуть кримінальному переслідуванню з боку української влади.

Недостовірну ж інформацію про переслідування Україною призовників там називають черговим фейком, який "розповсюджується Росією і спрямований на залякування цивільного населення півострова".

Водночас, наголошується, що якщо буде доведено, що призвана особа виконувала незаконні злочинні накази, які спричинили жертви серед цивільного населення або руйнування цивільної інфраструктури, вона нестиме кримінальну відповідальність за статтею 438 Кримінального кодексу (порушення законів та звичаїв війни).

Зазначимо, що ця стаття передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти років, а якщо такі дії були поєднані з умисним вбивством, - то від десяти до п'ятнадцяти років або довічного позбавлення волі.