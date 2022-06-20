Україна хоче приєднатися до Ініціативи трьох морів, куди входять лише члени ЄС: які вигоди пропонує

Президент Володимир Зеленський вважає необхідним приєднання України до Ініціативи трьох морів - об'єднання з 12 країн Європейського союзу, розташованих між Балтійським, Адріатичним та Чорним морем. Про це він сказав під час дистанційного звернення до учасників саміту Тримор'я, що відбувся у Ризі.

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"Україна має бути учасницею Ініціативи трьох морів. Це неправильно, що наша держава залишилася за межами Ініціативи. Ми маємо знайти формат, у якому змогли б реалізувати приєднання", - зазначив глава держави.

За його словами, достатньо лише одного погляду на географічну мапу регіону, щоб зрозуміти, що тільки з Україною всі країни об'єднання можуть реалізувати увесь свій потенціал - економічний, інфраструктурний та потенціал соціальних зв'язків між країнами.

"З урахуванням цього моя друга пропозиція – посилити трактування співпраці в межах Тримор'я. Кожна сфера, якою ми можемо займатися разом у межах цієї ініціативи, – вона насправді про безпеку. І передусім це логістика. Погляньте, будь ласка, на українську ситуацію зараз: саме держави Тримор'я – це наш зв'язок з вільним світом", - вказав Зеленський.

Президент зазначив, що постачання зброї для України, постачання пального та збереження життєво важливих транспортних потоків, зелені коридори для експорту українського продовольства, міграція людей – все це працює саме через територію держав-учасниць Тримор'я.

Фото: пресслужба президента

"І так само Тримор'ю судилося стати ефективним тилом для будь-якої країни нашого регіону, якщо і їй також – не дай Боже, звісно – загрожуватиме Росія. Коли приходить ворог, усе має значення: дороги, залізниця, порти, енергосистема, швидкість на кордонах, навіть звичка працювати разом. Ось чому наш обов'язок – поглиблювати всі зв'язки на цьому просторі. Саме ці зв'язки – це наша безпека зрештою", - підкреслив він.

Крім цього, Зеленський запропонував енергетичную співпрацю в форматі Тримор'я, зокрема використання українських газових сховищ для потреб країн цього об'єднання.

"Україна має одні з найпотужніших газових сховищ у регіоні та розгалужену мережу постачання газу. Тому, співпрацюючи із сусідами, використовуючи потужності інтерконекторів Польща – Словаччина, Польща – Україна, а також наявні в регіоні СПГ-термінали, ми можемо задовольнити потреби всіх країн Тримор'я", - зазначив український президент.

Він додав, що експорт електроенергії з України після того, як вона приєдналася до енергосистеми Європейського союзу, може стати саме тим внеском в енергобаланс країн ініціативи, який допоможе їм стати повністю незалежними від російського енергетичного тиску.

"Четверта пропозиція – ми маємо зробити все, щоб транс'європейський коридор Via Carpathia запрацював на 100%, з'єднавши Північну та Південну Європу. Україна при цьому може відігравати роль одного з логістичних центрів. І ми готові приєднатися до Via Carpathia вже зараз", - зазначив Зеленський.

За його словами, Україна готова інтегруватися у європейську залізничну мережу, зокрема через залізничну лінію Варшава – Київ та вихід до залізничного коридору Rail Baltica, та вказав на необхідність розширення пунктів пропуску на кордонах України.

"П'ята пропозиція – Україна може надати підтримку багатьом інфраструктурним проектам у сфері діджиталізації та посилити наші регіональні цифрові зв'язки. Враховуйте, що український досвід боротьби з кіберзагрозами є справді унікальним і може бути дуже корисним для кожної з ваших держав", - вказав також він.

По-шосте, як зазначив Зеленський, країнам Тримор'я пропонується участь у проекті відбудови України, який буде "найбільшиим економічним проект нашого покоління".

Український президент висловив упевненість у тому, що члені об'єднання зможуть вже зараз долучити Україну до участі в конкретних інфраструктурних проектах і знайдуть статус, який дасть їй змогу брати участь в діяльності цієї ініціативи.

Зазначимо, що членами цієї ініціативи наразі є Австрія, Болгарія, Естонія, Латвія, Литва, Польща, Румунія, Словаччина, Словенія, Угорщина, Хорватія та Чехія. Її було засновано в серпні 2016 року для поглиблення регіонального діалогу з різних питань. Перший саміт організації відбувся в хорватському Дубровнику в 2016 році. Україну на нього запросили, але та тоді не відповіла.