Україна "за два кроки" від досягнення угоди з Росією щодо експорту зерна, — Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що українська та російська сторона "за два кроки" від досягнення угоди з питання експорту зерна, заблокованого в портах України через російську військову агресію.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це глава МЗС повідомив в інтерв'ю іспанській газеті El País.

"Потрібно ще вирішити проблеми безпеки, пов'язані з позицією Росії. Ми знаходимося в завершальній фазі, і зараз все залежить від Росії. Якщо вони дійсно захочуть, то незабаром експорт зерна з портів відновиться. Якщо вони використовують його, щоб продовжувати грати у свої "Голодні" ігри", вони наполягатимуть на продовженні переговорів", - сказав Кулеба.

Міністр закордонних справ підкреслив, що Україна "перебуває в тому ж човні, що й країни, які потребують українських зернових". Тому Київ робить все можливе, аби розблокувати порти.

Нагадаємо, за інформацією глави Міноборони Туреччини, у Стамбулі 13 липня відбудеться зустріч делегацій України, Росії, Туреччини та ООН. Сторони обговорять вирішення питання щодо експорту українського зерна.

Через війну в Україні 22 млн тонн зерна заблоковано в українських портах. Однак, важливо зазначити, що завдяки звільненню ЗСУ острова Зміїний до українських портів на початку липня вже прибули перші вісім іноземних суден для вивезення агропродукції.