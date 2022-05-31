Україна закликає Євросоюз негайно розпочати роботу над підготовкою сьомого пакета санкцій проти РФ

Міністерство закордонних справ України закликає Європейський Союз негайно розпочати роботу над підготовкою сьомого пакета санкцій проти Російської Федерації.

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Про це йдеться на сайті МЗС.

"МЗС України закликає ЄС негайно розпочати роботу над підготовкою сьомого пакету санкцій проти РФ, який включатиме заборону на інші види російського експорту та інші обмежувальні заходи. Українська сторона вже передала відповідні пропозиції", - йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що 31 травня члени Євросоюзу погодили часткове нафтове ембарго для Росії, проте Угорщину звільнили від нього. До шостого пакета санкцій також входять: відключення Сбербанку від SWIFT, заборона мовлення трьох російських телеканалів та індивідуальні санкції проти російських фізичних та юридичних осіб, причетних до воєнних злочинів в Україні.

Передбачається, що вже до кінця 2022 року Росія втратить до 90% свого нафтового експорту до Європи.