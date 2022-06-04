Україна запропонувала Індії стати гарантом безпеки

Україна запропонувала Індії стати одним із гарантів повоєнної безпеки. Також Індія надає Україні матеріальну допомогу.

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Про це повідомляє видання The Hindu.

Зазначається, що влада України попросила Індію стати однією з країн-гарантів її безпеки, а також допомогти з відновленням країни після війни.

Україна очікує більше на гуманітарну допомогу, ліки, технічну та фінансову допомогу від Індії.

"Ми також очікуємо, що Індія візьме активну участь у повоєнному будівництві. Ми також очікуємо більше на гуманітарну допомогу, медикаменти, а також на деяку технічну та фінансову допомогу", - сказало дипломатичне джерело виданню.

За його словами, на сьогодні загальний обсяг допомоги з Індії становить близько 230 тонн.

Крім того, великий обсяг був наданий фармацевтичними компаніями, штаб-квартира яких знаходиться в Індії, але офіси розташовані в Україні та Східній Європі.

"Це окрема допомога на суму близько 7-8 млн доларів", - заявило джерело.

Зазначимо, що Індія одна з небагатьох покупців російської нафти, що залишилися, яка є ключовим джерелом доходу країни-агресора РФ.

Крім того, Індія є одним з основних імпортерів української соняшникової олії. За підсумками 2022 року Індія посіла друге місце серед покупців олії в Україні після країн Євросоюзу.