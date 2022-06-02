Україна заявила про можливість створення місії ООН з розблокування її морського експорту

Україна опрацьовує разом з партнерами можливість створення міжнародної місії, зокрема під егідою ООН, яка візьме на себе забезпечення функціонування морських шляхів експорту української сільськогосподарської продукції. Про це заявив на своїй сторінці у Facebook речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

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"Ми вітаємо попередню готовність низки країн долучитися до процесу відновлення безпеки в Чорному морі", - додав при цьому дипломат.

Однак в якості першого кроку, за його словами, Росія має відвести свої сили в морській акваторії навколо України та надати безпекові гарантії про ненапад на порти та комерційні конвої.

Спікер МЗС вказав, що альтернативні наземні маршрути повністю не вирішать проблеми з забезпеченням експорту, оскільки мають низьку пропускну спроможність.

"Україна залишається відданою пошуку шляхів деблокування маршрутів в Чорному та Азовському морях, аби попередити світову продовольчу кризу. Закликаємо країни, продовольча безпека яких може найбільше постраждати від агресії РФ проти України, використати їхні контакти з Москвою, аби змусити її зняти блокаду з українських морських портів та припинити війну", - зазначив Ніколенко.

Нагадаємо, що днями президент Франції Емманюель Макрон запропонував президенту РФ Володимиру Путіну ініціювати резолюцію в ООН щодо "чітких рамок" операції з розблокування експорту українського зерна через Одеський порт.

Зазначимо, що проблема розблокування морського експорту України через загрозу всесвітнього голоду перебуває у фокусі уваги світових лідерів, залишаючись невирішеною, вже більше двох місяців.

Україна при цьому наполягає рна тому, що Росія має негайно розблокувати українські порти, припинити обстріли прибережних міст, відвести військово-морський флот на відстань, яка унеможливить напад на торговельні судна, та не створювати перешкод для міжнародної навігації.

Джерело фото: ua.depositphotos.com