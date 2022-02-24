Україна збила п'ять бойових літаків і гелікоптер РФ — Генштаб ЗСУ

У районі проведення ООС у четвер, 24 лютого, українські воїни збили п'ять бойових російських літаків та гелікоптер. Про це повідомляє прес-служба Генерального штабу Збройних Сил України.

Збройні сили дають відсіч збройним силам РФ, які ведуть вторгнення в Україну. Противник зазнає втрат.

У четвер, 24 лютого, Росія атакувала Україну, і її війська перетнули північні кордони країни. Атаковані військові об'єкти по всій країні. Насамперед, частини протиповітряної оборони авіабаз та системи управління.

Державний кордон України російські війська атакували з боку РФ та Білорусі. Вони застосовують артилерію, важку техніку та стрілецьку зброю.

Цього дня президент Росії Володимир Путін під час екстреного звернення до громадян заявив про початок воєнної операції на Донбасі. Він додав, що Росія не допустить появи в України ядерної зброї, хоча до планів РФ "не входить окупація українських територій".

Прес-штаб Операції об'єднаних сил повідомив, що з 4:35 ранку 24 лютого з боку Росії у бік України почалися обстріли: війська агресора використовують системи залпового вогню та міномети.