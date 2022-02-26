Лідери фінансових ринків Лідери фінансових ринків
Найкращі фінансові директори Найкращі фінансові директори
Піти в ІТ Піти в ІТ
Як розкрадалися банки Як розкрадалися банки
Smart Investments Smart Investments
Інвестиції на виріст Інвестиції на виріст
Свое дело с Василием Хмельницким Свое дело с Василием Хмельницким
Без смол та нікотину Без смол та нікотину
Преуспеть в 30 Преуспеть в 30
Индустрия 4.0 Индустрия 4.0
Тип
Війна Війна
Категорія
Події
Дата публікації

Українські ВПС знищили російський винищувач СУ-30 СМ в акваторії Чорного моря

Українські ВПС знищили російський винищувач СУ-30 СМ в акваторії Чорного моря

Військово-повітряні сили України знищили російський винищувач СУ-30 в акваторії Чорного моря. Про це йдеться у повідомленні ВВС України

"В акваторії Чорного моря зенітним ракетним підрозділом Повітряних Сил Збройних Сил України знищено російського винищувача Су-30. Ласкаво просимо до пекла!", - сказано в повідомленні.

24 лютого о 5:00 розпочалася війна. Президент РФ Володимир Путін розпочав військову спецоперацію проти України. Війська Російської Федерації провели масовані обстріли 10 областей. Верховна Рада оголосила воєнний стан. Delo.ua збирає в одному місці всю найважливішу інформацію про те, що відбувається .

Автор:
Степан Крьока