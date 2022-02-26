Українські ВПС знищили російський винищувач СУ-30 СМ в акваторії Чорного моря

Військово-повітряні сили України знищили російський винищувач СУ-30 в акваторії Чорного моря. Про це йдеться у повідомленні ВВС України

"В акваторії Чорного моря зенітним ракетним підрозділом Повітряних Сил Збройних Сил України знищено російського винищувача Су-30. Ласкаво просимо до пекла!", - сказано в повідомленні.

24 лютого о 5:00 розпочалася війна. Президент РФ Володимир Путін розпочав військову спецоперацію проти України. Війська Російської Федерації провели масовані обстріли 10 областей. Верховна Рада оголосила воєнний стан. Delo.ua збирає в одному місці всю найважливішу інформацію про те, що відбувається .