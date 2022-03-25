В Італії звільнили українського режисера Лавренчука, затриманого на запит Росії

Суд Неаполя вирішив звільнити українського режисера Євгена Лавренчука. Усі звинувачення, які Росія висувала проти українця, визнали сфабрикованими, а мотиви переслідування політичними.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомила уповноважена Верховна Рада України з прав людини Людмила Денісова.

Омбудсмен раніше ініціювала звернення Національної поліції до Інтерполу, в якому повідомила, що Росія зловживає відомостями в інформаційній системі.

"За результатами цього звернення відомості громадянина України Євгена Лавренчука, які оброблялися в обліках Інтерполу на запит Національного центрального бюро Інтерполу в Російській Федерації, було видалено", — резюмувала Денисова.

Нагадаємо, у Неаполі (Італія) 17 грудня 2021 року на запит Росії затримали головного режисера Одеського національного академічного театру опери та балету Лавренчука. РФ подала запит на екстрадицію Лавренчука, звинувативши його у фінансових порушеннях.