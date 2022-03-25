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В Італії звільнили українського режисера Лавренчука, затриманого на запит Росії

В Італії звільнили українського режисера Лавренчука, затриманого на запит Росії
Євген Лавренчук. Фото: Facebook режисера

Суд Неаполя вирішив звільнити українського режисера Євгена Лавренчука. Усі звинувачення, які Росія висувала проти українця, визнали сфабрикованими, а мотиви переслідування політичними.

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Про це повідомила уповноважена Верховна Рада України з прав людини Людмила Денісова.

Фото 2 — В Італії звільнили українського режисера Лавренчука, затриманого на запит Росії
Фото 3 — В Італії звільнили українського режисера Лавренчука, затриманого на запит Росії

Омбудсмен раніше ініціювала звернення Національної поліції до Інтерполу, в якому повідомила, що Росія зловживає відомостями в інформаційній системі.

"За результатами цього звернення відомості громадянина України Євгена Лавренчука, які оброблялися в обліках Інтерполу на запит Національного центрального бюро Інтерполу в Російській Федерації, було видалено", — резюмувала Денисова.

Нагадаємо, у Неаполі (Італія) 17 грудня 2021 року на запит Росії затримали головного режисера Одеського національного академічного театру опери та балету Лавренчука. РФ подала запит на екстрадицію Лавренчука, звинувативши його у фінансових порушеннях.

Лавренчук навчався у Москві на курсі відомого режисера. У 2004 році став володарем Золотої медалі, титулу "Ювіляр року" та "Молодший режисер року" на виставці "Сцена Росії". Після початку військового конфлікту та окупації Росією українських територій у 2014 році Лавренчук повернувся в Україну, назвавши дії РФ злочинними.

Автор:
Віта Молодан