В Офісі президента назвали країни, які Україна розглядає як гарантів безпеки

Україна розглядає як країни-гаранти безпеки США, Велику Британію, Францію, Німеччину, Туреччину та наші країни-сусіди.

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На цьому наголосив заступник керівника Офісу президента України Андрій Сибіга в ефірі телемарафону українських каналів.

За його словами, переговорний процес із цими країнами курує голова ОП Андрій Єрмак.

Сибіга також заявив, що Україна чекає від Єврокомісії опитувальник і в стислий термін надасть відповіді для вступу до ЄС.

Говорячи про переговори з Росією, він заявив, що в ході обговорення "не просто кожне слово, а кома підлягає тяжкому обговоренню", але позиції України залишаються незмінними: виведення військ Росії, територіальна цілісність, суверенітет та гарантії безпеки.

Сибіга також повідомив, що президент Володимир Зеленський переговорив з прем'єр-міністром Великобританії Борисом Джонсоном щодо нової антивоєнної коаліції та створення Союзу заради миру, або U-24, про який Зеленський говорив перед Конгресом США.

Нагадаємо, про те, що Україні необхідно укласти новий оборонний союз, в якому обов'язково має бути країна з ядерною зброєю, раніше заявив секретар РНБО Олексій Данілов. На його думку, такою країною могла б стати Великобританія.

Нагадаємо, що раніше Зеленський заявляв, що Україні потрібен колективний договір безпеки з усіма сусідами та провідними країнами світу, включаючи США, Францію, Німеччину, а також Туреччину, з якою Україна межує через Чорне море.

Причому ще за тиждень до масштабного військового вторгнення Росії в Україну президент також пропонував надати гарантії безпеки України поза НАТО із забезпеченням міжнародного фінансування українських Збройних сил.