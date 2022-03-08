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В ООН заперечили ситуацію із забороною співробітникам називати війною вторгнення РФ до України

В ООН заперечили ситуацію із забороною співробітникам називати війною вторгнення РФ до України

В Організації Об'єднаних Націй заперечують факт того, що вони, за прикладом російської влади, забороняють своїм працівникам називати агресію проти України війною або вторгненням.

8 березня видання The Irish Times опублікувало матеріал про те, що співробітникам ООН було надано вказівку використовувати терміни «конфлікт» або «військовий наступ» для опису війни, яку РФ веде в Україні.

Згідно з матеріалом, вказівку дав відділ комунікацій ООН. Також він вказав співробітникам не публікувати український прапор в особистих чи офіційних акаунтах у соціальних мережах чи на вебсайтах. Такі дії в ООН пояснюють як спосіб уникнути «репутаційного ризику».

Фото 2 — В ООН заперечили ситуацію із забороною співробітникам називати війною вторгнення РФ до України

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав ООН негайно офіційно прокоментувати цю інформацію і спростувати її, якщо вона не правдива.

Фото 3 — В ООН заперечили ситуацію із забороною співробітникам називати війною вторгнення РФ до України

Але офіційний представник ООН Стефан Дюжаррик цю інформацію згодом заперечив.

Він сказав, що це «просто не той випадок, коли співробітникам було надано вказівку не використовувати такі слова як "війна" та "вторгнення" для опису ситуації».