В оточенні Путіна є "крот", який злив США плани про напад на Україну, - Bellingcat

В оточенні лідера країни-агресора РФ Володимира Путіна є людина, яка передає США всю інформацію. Він рангом вищий за главу МЗС Сергія Лаврова.

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Про це сказав журналіст-розслідувач Bellingcat Христо Грозєв.

За його словами, про початок повномасштабної війни проти України в Росії знало лише 20 людей, наближених до Путіна. І саме хтось із них "злив" інформацію США.

Грозєв зазначив, що інформатором США є високопосадовець, наближений до Путіна. За його даними, це людина рангом вище за міністра МЗС РФ Сергія Лаврова.

"Американці знали і бачили те, що 99,9% російських силовиків не знали і не бачили. Цього можна досягти лише маючи "крота" на найвищому рівні або якісь супертехнологічні рішення, про які ми нічого не знаємо. Цей "крот" міг описати США те, що начебто позбавлене логіки", - сказав Грозєв.

Він упевнений, що якби російські силовики знали про рішення Путіна напасти на Україну, вони вжили б певні заходи в той чи інший бік. Але вони не знали, зате знав Захід завдяки джерелу.

"Це - людина рангом вище за Лаврова. Я повністю переконаний, що Лавров не знав про початок війни. Про війну в Кремлі знали 20 людей, одна з них працює на США", - сказав журналіст.

Він наголосив, що окрім політбюро до підготовки військових дій заздалегідь відправили і елітні ЧВК. Тож слив міг бути і звідти.

Грозєв припускає, що кротом міг би бути "кухар Путіна" і господар ЧВК "Вагнер" Євген Пригожин, або хтось із його оточення, оскільки ЧВК брала участь у плануванні нападу на Україну, а коли кампанія провалилася - до Пригожина різко втратили довіру .

Нагадаємо, Кремль продовжив чистку у російській армії після низки поразок у війні з Україною. Зокрема, нещодавно було усунуто з посади та заарештовано командувача Чорноморського флоту адмірала Осипова.