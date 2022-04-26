В РФ пригрозили Києву високоточними ударами, якщо Україна обстріляє Росію з британської зброї

У Міноборони РФ пригрозили Україні дзеркальними мірами, якщо українська армія завдасть удару по російській території зі зброї, наданої Великобританією.

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Йдеться про заяву замголови оборонного відомства Великобританії Джеймса Хіпі про те, що не буде проблемою, якщо надана Великобританією Києву зброя використовуватиметься для завдання ударів по об'єктах на російській території.

"Хочемо наголосити, що пряме провокування Лондоном київського режиму на подібні дії, у разі спроби їх реалізації, негайно призведе до нашої пропорційної відповіді", – пишуть в Міноборони РФ.

Там додали, що збройні сили Росії перебувають у постійній готовності відповісти високоточною зброєю великої дальності по центрах прийняття відповідних рішень у Києві.

Нагадаємо, що РФ вже погрожувала високоточними ударами по центрах прийняття рішень у Києві. Нещодавно президент Володимир Зеленський заявив, що не боїться таких загроз з боку РФ, але ставиться до них з усією серйозністю.