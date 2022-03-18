В Україні можуть внести зміни до Конституції у пункті руху до НАТО, — Стефанчук

У Конституції України закріплено євроатлантичне прагнення держави. При цьому влада може переглянути цей пункт та його формулювання, але лише після закінчення переговорів української та російської делегацій.

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Про це заявив речник Верховної Ради України Руслан Стефанчук в ефірі телеканалу 1+1.

Він наголосив, що для України головне — безпека та територіальна цілісність. Наразі все залежить від результатів переговорів української сторони з російською. Після їх завершення, за словами Стефанчука, влада шукатиме модель, яка або не суперечитиме Конституції, або передбачатиме внесення змін.

"Для нас важливо те, щоб насамперед ми відновили безпеку та отримали гарантії безпечного функціонування нашої держави. Тому ми будемо очікувати, яка формула буде закладена у цих переговорах", – зазначив він.

Стефанчук додав, що в майбутньому влада подумає про те, щоб створити угоду про добросусідство, яка гарантуватиме Україні мир.

Нагадаємо, після того, як НАТО відмовилося закрити небо над Україною, президент Володимир Зеленський розкритикував альянс, назвавши рішення ознакою слабкості та невпевненості НАТО.

Більше того, після таких заяв альянсу рівень підтримки українцями вступу України до НАТО до 12-13 березня впав на 4 процентні пункти, з 76% до 72%, порівняно з 1 березня.

При цьому 90% українців, за даними опитування "Рейтинга" 8-9 березня, вважають, що Україна має продовжувати тиснути на НАТО, вимагаючи запровадити безпольотну зону над Україною. Лише 7% вважають, що не варто це робити.