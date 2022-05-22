В Україні на боці Росії воюють неонацисти та праві екстремісти, - Spiegel

Федеральна розвідувальна служба (BND) Німеччини розіслала міністерствам конфіденційний звіт, в якому йдеться про те, що багато російських правих екстремістів і неонацистів беруть участь у вторгненні в Україну.

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Про це пише німецьке видання Spiegel із посиланням на доповідь Федеральної розвідувальної служби Німеччини (BND).

Так, за даними розвідки, як мінімум дві неонацистські угруповання "Російська імперська ліга" та "Русич" воюють проти української армії.

"Співпраця з цими угрупованнями доводить передбачувану причину війни, так звану "денацифікацію" України до абсурду", - пишуть аналітики німецької служби зовнішньої розвідки.

Spiegel зазначає, що у документі немає даних про чисельність неонацистів у лавах російської армії. Крім того, у бойових діях бере участь "Російський імперський легіон" - воєнізований підрозділ правого екстремістського угруповання "Російський імперський рух", який раніше вже воював на Донбасі. Своєю метою вони називають "ліквідацію сепаратистського угруповання Україна".

Також повідомляється, що "Російський імперський легіон" набирав бійців з військовим досвідом, але невідомо точно, чи це рішення було прийняте на прохання керівництва Росії. Проте підтверджується те, що в боях в Україні було поранено ватажка угруповання Дениса Гарієва.

Також німецька розвідка зазначає, що у боях задіяно і угруповання "Русич" неонациста Олексія Мільчакова. Її пов'язують із приватною військовою компанією "Вагнера", яка дислокувалася на Донбасі у 2014 та 2015 роках.

Угруповання "Русич" відоме особливою жорстокістю, її учасники не беруть полонених, а засновник Мільчаков неодноразово викладав фото з нацистською свастикою.

Нагадаємо, що 37% українців вважають режим у Росії фашистським, ще 10% – нацистським.