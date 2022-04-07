В Україні скасували весняний армійський призов-2022

У квітні-червні цього року не буде призову українців на строкову військову службу. Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони.

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У Генеральному штабі Збройних сил України заявили, що у зв'язку з військовою агресією Росії та для забезпечення оборони держави, у країні оголошено загальну мобілізацію.

При цьому комплектування вакантних посад у ЗСУ та інших військових формуваннях провадиться за рахунок надходження військовозобов'язаних та резервістів.

"Таким чином, потреби у проведенні чергового призову громадян України на строкову військову службу у квітні-червні 2022 року немає", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, до середини березня майже 100% резервістів, які перебували на обліку в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, вже вирушили до своїх військових частин.

Верховна Рада також внесла до законодавства низку змін для спрощення відновлювальних робіт щодо ліквідації наслідків російської збройної агресії.

Документ прописує можливість цільової мобілізації у відновлювальний період після завершення військових дій для ліквідації їх наслідків.