В Україні вступив в силу закон про право цивільних осіб на вбивство російських військових

Володимир Зеленський підписав закон про використання власної зброї для опору окупантам. Жодного покарання за це не буде.

9 березня президент України Володимир Зеленський підписав кілька важливих законів, які стосуються життя країни під час воєнного стану. Серед них, закон України "Про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України" від 03.03.2022 року № 2114-IX. Про це повідомляє сайт Верховної Ради України.

Законом унормовано порядок видачі та повернення вогнепальної зброї та боєприпасів цивільному населенню для захисту країни у воєнний час та передбачено, що цивільні особи не несуть відповідальності за застосування вогнепальної зброї проти осіб, які здійснюють збройну агресію проти України .

Окрім того, надано можливість громадянам України брати участь у відсічі та стримуванні збройної агресії Російської Федерації та/або інших держав, застосовуючи власну нагородну зброю, спортивну зброю (пістолети, револьвери, гвинтівки, гладкоствольні рушниці), мисливську нарізну, гладкоствольну чи комбіновану зброю та бойові припаси до неї. Жодного покарання за це не буде, а отриману від держави зброю і патрони доведеться здати до поліції після завершення війни.