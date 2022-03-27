В Україні хочуть застосувати нові санкції против РФ — заборонити користування надрами і виводити капітал з України

Кабмін пропонує застосувати 10-річні секторальні санкції до РФ і пов’язаних із нею осіб, крім тих, що проживають в України на законних підставах. Планують заборонити приймати участь у приватизації і виводити капітал з України.

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Кабінет міністрів України вирішив внести на розгляд РНБО пропозицію щодо застосування строком на 10 років нових санкцій проти РФ — десяти секторальних спеціальних економічних та інших санкцій на Російську Федерацію та пов’язаних із нею осіб. Про це йдеться у розпорядженні Кабінету міністрів №245 від 22 березня.

В уряді пропонують заборонити виводити капітали за межі України на користь РФ , її громадян і юридичних осіб, а також українських юридичних осіб, кінцевим бенефіціаром або акціонером яких із часткою 10% і більше є РФ.

Також для осіб, пов’язаних із державою-агресором, пропонується призупинити дії спецдозволів на користування надрами та заборонити їм брати участь у приватизаці ї, оренді держмайна та купувати земельні ділянки.

Крім цього уряд хоче заборонити здійснення громадських закупівель товарів походженням з РФ , а також товарів, пов’язаних із державою-агресором, крім товарів, придбаних до запровадження санкцій.

Також в Кабміні пропонують заборонити невійськовим судам під прапором РФ заходити у територіальне море України та здійснювати будь-які види польотів в Україну з території РФ.

Також планується заборонити придбання цінних паперів, емітентами яких є пов’язані з державою-агресором особи , видачу дозволів, ліцензій Нацбанку на здійснення інвестицій у РФ і видачу готівки за платіжними картками, емітованими російськими особами.

Водночас у розпорядженні наголошується, що ці санкції не застосовуються до громадян РФ, які проживають на території України на законних підставах, або українським юрособам за їхньою участю.