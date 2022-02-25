- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
В Україну прибула польська колона з боєприпасами
В Україну прибула колона з боєприпасами із Польщі.
Про це заявив голова польського Міністерства оборони Маріуш Блащак.
"Колонна з боєприпасами, які ми передаємо Україні, вже дісталася наших сусідів. Ми підтримуємо українців, ми солідарні і рішуче виступаємо проти російської агресії", — зазначив він.
Konwój z amunicją, którą przekazujemy Ukrainie dotarł już do naszych sąsiadów. Wspieramy Ukraińców, jesteśmy solidarni i stanowczo sprzeciwiamy się rosyjskiej agresji. pic.twitter.com/Wx5zoXBnBe— Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) February 25, 2022 https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"> Підписуйтесь на наш Telegram канал
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив про введення воєнного стану на всій території України. Він зазначив, що Росія здійснила удари по українській військовій інфраструктурі та прикордонникам. У багатьох містах України було чутно вибухи.
"Ми вводимо військовий стан по всій території України. Хвилину тому я провів розмову з президентом Джо Байденом. США вже почали організовувати міжнародну підтримку. Сьогодні від кожного з вас потрібен спокій. По можливості залишайтеся вдома. Ми працюємо, армія працює, працює весь сектор безпеки і оборони України. На зв'язку з вами постійно я, РНБО, Кабінет міністрів. Незабаром я знову вийду на зв'язок", — зазначив президент.
Раніше президент Росії Володимир Путін під час екстреного звернення до громадян заявив про початок воєнної операції на Донбасі.
"Мною прийнято рішення про проведення спеціальної військової операції. Її мета - захист людей, які протягом восьми років зазнають знущань, геноциду з боку київського режиму", - підкреслив Путін.
Він додав, що Росія не допустить появи в України ядерної зброї.