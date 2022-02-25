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В Україну прибула польська колона з боєприпасами

В Україну прибула польська колона з боєприпасами

В Україну прибула колона з боєприпасами із Польщі.

Про це заявив голова польського Міністерства оборони Маріуш Блащак.

"Колонна з боєприпасами, які ми передаємо Україні, вже дісталася наших сусідів. Ми підтримуємо українців, ми солідарні і рішуче виступаємо проти російської агресії", — зазначив він.

Автор:
Илья Требор